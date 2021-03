Volkswagen cambia nome in Voltswagen? Storia di un pesce d'aprile che ha fatto arrabbiare molte persone (Di mercoledì 31 marzo 2021) Volkswagen o Voltswagen? È la domanda che si sono posti i giornalisti della stampa mondiale, gli investitori e gli appassionati nelle ultime ore, dopo aver letto che la filiale americana del brand tedesco avrebbe cambiato nome per sottolineare il suo impegno nell'auto elettrica. Oggi, infine, è arrivata la risposta: come molti ipotizzavano si trattava di un pesce d'aprile, ma non è riuscito particolarmente bene. Cerchiamo di capire perché. Tutto è iniziato lunedì, quando Volkswagen of America ha caricato un comunicato stampa incompleto sul suo sito ufficiale in cui veniva annunciato per il 29 aprile il cambio di denominazione in «Voltswagen of America». Questo comunicato è rimasto online solo per qualche ora, un tempo che è stato ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 31 marzo 2021)? È la domanda che si sono posti i giornalisti della stampa mondiale, gli investitori e gli appassionati nelle ultime ore, dopo aver letto che la filiale americana del brand tedesco avrebbetoper sottolineare il suo impegno nell'auto elettrica. Oggi, infine, è arrivata la risposta: come molti ipotizzavano si trattava di und', ma non è riuscito particolarmente bene. Cerchiamo di capire perché. Tutto è iniziato lunedì, quandoof America ha caricato un comunicato stampa incompleto sul suo sito ufficiale in cui veniva annunciato per il 29il cambio di denominazione in «of America». Questo comunicato è rimasto online solo per qualche ora, un tempo che è stato ...

