Volkswagen annuncia Voltswagen, nuovo marchio per le auto elettriche, ma è pesce di aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Diverse organizzazioni giornalistiche, tra cui The Associated Press, Usa Today, CNBC e The Washington Post, avevano riportato il comunicato stampa originale come una vera notizia, alcuni dopo essere ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 marzo 2021) Diverse organizzazioni giornalistiche, tra cui The Associated Press, Usa Today, CNBC e The Washington Post, avevano riportato il comunicato stampa originale come una vera notizia, alcuni dopo essere ...

Advertising

morettweet : RT @SkyTG24: Volkswagen annuncia Voltswagen, nuovo marchio per le auto elettriche, ma è pesce di aprile - SkyTG24 : Volkswagen annuncia Voltswagen, nuovo marchio per le auto elettriche, ma è pesce di aprile - infoiteconomia : Volkswagen annuncia l’arrivo della nuova Taigo - Primaonline : Volkswagen entra nel mercato Usa con le auto elettriche e annuncia su Twitter il cambio di nome in Voltswagen. Ma è… - A_Di_Marino : Il 1° aprile diventa un caso per #Volkswagen (@VWGroup) che cambia in #Voltswagen (@VW) dei profili Twitter e annun… -