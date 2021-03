Vodafone lancia nuovo posizionamento brand incentrato su interazione tecnologia-persone (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Vodafone lancia il suo nuovo posizionamento di brand che mette al centro l’interazione tra la tecnologia e le persone per il progresso della società, al centro del nuovo claim “Together We Can” che sarà presentato questo weekend. Un messaggio che sarà declinato nei prossimi mesi in azioni concrete per l’espansione di reti ad alta velocità, l’l’impiego delle tecnologie di comunicazione che riducono le emissioni e mediante il sostegno a istruzione, salute e benessere per creare una società più inclusiva e sostenibile. Il nuovo posizionamento è ispirato da un’indagine condotta sui consumatori che ha confermato l’importanza della tecnologia per la vita delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) –il suodiche mette al centro l’tra lae leper il progresso della società, al centro delclaim “Together We Can” che sarà presentato questo weekend. Un messaggio che sarà declinato nei prossimi mesi in azioni concrete per l’espansione di reti ad alta velocità, l’l’impiego delle tecnologie di comunicazione che riducono le emissioni e mediante il sostegno a istruzione, salute e benessere per creare una società più inclusiva e sostenibile. Ilè ispirato da un’indagine condotta sui consumatori che ha confermato l’importanza dellaper la vita delle ...

