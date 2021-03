Viviana Parisi non ha ucciso il figlio | “Li hanno soffocati entrambi”

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo i periti incaricati dalla famiglia di, quest’ultima non ha alcuna responsabilità per la morte del piccolo Gioele: ecco la nuova verità. E’ stata tutta una messa in scena. Così dice Daniele Mondello, marito di, la donna trovata morta dopo settimane dalla sua scomparsa a Caronia, nel Messinese, insieme alL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com