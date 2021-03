Vitigno Italia | fiera annullata Appuntamento a Napoli nel 2022 L’anteprima a novembre a Roma

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La XVI edizione di, Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicolini, si terrà ail 22, 23 e 24 maggio. L’organizzazione ha dunque deciso di annullare l’evento già in programma nel maggio 2021. “Una decisione doverosa – commenta Maurizio Teti, direttore di– dato il prosieguo dell’emergenza sanitaria. In un primo momento era stata presa in considerazione l’eventualità di posticipare la manifestazione a ottobre 2021, ma dopo un’analisi attenta dei tanti aspetti che ruotano intorno a un evento importante come, abbiamo ritenuto opportuno rimandare il tutto al prossimo anno. Ciò che ha pesato maggiormente su questa scelta è senza dubbio il rapporto, spesso pluriennale, che ci lega ...

Advertising

elma1836 : @FilBarbera @mgaetani73 Timorasso è da intenditori. È un vitigno poco noto nel resto d'Italia,peccato perché alcun… -

Ultime Notizie dalla rete : Vitigno Italia

Il Denaro

... soprattutto tra i giovani, permette di valorizzare il grande patrimonio che abbiamo in, un ... ILL'ansonica è il verocostiero italiano: seguendo la storia della viticoltura si ...... concentrandoci sui comuni principali della Barbagia, vero cuore wilderness dell'isola, così autentico e archetipico che non ha eguali in tutta. Il Cannonausardo per eccellenza, ...Ma lo è tanto più per il vino, in un Paese molto sensibile al tema del prezzo ... il cui caporedattore dall’Italia è Othmar Kiem (e che da giugno 2021 lancerà Falstaff International, una versione ...A WineNews Ermete Realacci, presidente della fondazione Symbola: “La sostenibilità è una frontiera in più che si aggiunge ai tanti valori - territorio, qualità, bellezza - rappresentati dal vino. Le ...