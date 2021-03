Visco: “Cauto ottimismo dovuto a campagna vaccinale, ma forte incertezza sull’economia” (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “La crisi globale senza precedenti causata dalla diffusione del Covid continua a incidere pesantemente sull’economia e sul tessuto sociale. Le misure di contenimento stanno richiedendo restrizioni all’esercizio delle attività produttive, limitazioni agli spostamenti personali, prolungati periodi di sospensione della didattica in presenza nelle scuole e nelle università”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nella sua relazione all’assemblea ordinaria dei partecipanti. “La pressione sui sistemi sanitari è ancora forte. L’avvio delle campagne di vaccinazione in Italia e nel resto del mondo- sottolinea- induce a un cauto ottimismo per il futuro. Resta comunque forte l’incertezza sull’evoluzione della crisi sanitaria e, di conseguenza, sulle prospettive dell’economia”. VISCO: “DA BANKITALIA 85 MLN PER PROGETTI CONTRO IL VIRUS“ Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “La crisi globale senza precedenti causata dalla diffusione del Covid continua a incidere pesantemente sull’economia e sul tessuto sociale. Le misure di contenimento stanno richiedendo restrizioni all’esercizio delle attività produttive, limitazioni agli spostamenti personali, prolungati periodi di sospensione della didattica in presenza nelle scuole e nelle università”. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nella sua relazione all’assemblea ordinaria dei partecipanti. “La pressione sui sistemi sanitari è ancora forte. L’avvio delle campagne di vaccinazione in Italia e nel resto del mondo- sottolinea- induce a un cauto ottimismo per il futuro. Resta comunque forte l’incertezza sull’evoluzione della crisi sanitaria e, di conseguenza, sulle prospettive dell’economia”. VISCO: “DA BANKITALIA 85 MLN PER PROGETTI CONTRO IL VIRUS“

