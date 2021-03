Visco “Ancora forte incertezza per le prospettive dell'economia” (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La crisi globale senza precedenti causata dalla diffusione del Covid-19 continua a incidere pesantemente sull'economia e sul tessuto sociale. Le misure di contenimento stanno richiedendo restrizioni all'esercizio delle attività produttive, limitazioni agli spostamenti personali, prolungati periodi di sospensione della didattica in presenza nelle scuole e nelle università”. Lo dice il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nella sua Relazione al Bilancio, che vede un risultato lordo – prima delle imposte e dell'accantonamento al fondo rischi generali – superiore ai 10 miliardi. L'utile netto è di 6,3 miliardi, 2 in meno rispetto al 2019.“La pressione sui sistemi sanitari è Ancora forte. L'avvio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La crisi globale senza precedenti causata dalla diffusione del Covid-19 continua a incidere pesantemente sull'e sul tessuto sociale. Le misure di contenimento stanno richiedendo restrizioni all'esercizioe attività produttive, limitazioni agli spostamenti personali, prolungati periodi di sospensionea didattica in presenza nelle scuole e nelle università”. Lo dice il governatorea Banca d'Italia, Ignazio, nella sua Relazione al Bilancio, che vede un risultato lordo – primae imposte e'accantonamento al fondo rischi generali – superiore ai 10 miliardi. L'utile netto è di 6,3 miliardi, 2 in meno rispetto al 2019.“La pressione sui sistemi sanitari è. L'avvio ...

