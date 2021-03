VIDEO Sinner-Bublik, Masters1000 Miami: highlights e sintesi. L’azzurro la spunta sull’estro del kazako (Di giovedì 1 aprile 2021) Il percorso di Jannik Sinner al Masters1000 di Miami continua. Anche il talentuoso (quanto incostante) kazako Alexander Bublik si è infatti dovuto arrendere a cospetto del tennista azzurro, capace di imporsi per 7-6 6-4 centrando il pass per la sua prima semifinale della carriera in un 1000. Si tratta di un risultato estremamente importante che proietta virtualmente l’altoatesino tra i migliori 25 del ranking ATP, con la possibilità di scalare ulteriormente la classifica nel caso in cui dovesse riuscire ad arrivare fino all’atto conclusivo del torneo. Al prossimo turno, in semifinale, Sinner se la vedrà con il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev (n.2 al mondo) e lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.12 ATP). In ogni caso il 19enne nativo di San Candido non sarà favorito, ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Il percorso di Jannikaldicontinua. Anche il talentuoso (quanto incostante)Alexandersi è infatti dovuto arrendere a cospetto del tennista azzurro, capace di imporsi per 7-6 6-4 centrando il pass per la sua prima semifinale della carriera in un 1000. Si tratta di un risultato estremamente importante che proietta virtualmente l’altoatesino tra i migliori 25 del ranking ATP, con la possibilità di scalare ulteriormente la classifica nel caso in cui dovesse riuscire ad arrivare fino all’atto conclusivo del torneo. Al prossimo turno, in semifinale,se la vedrà con il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev (n.2 al mondo) e lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.12 ATP). In ogni caso il 19enne nativo di San Candido non sarà favorito, ...

