VIDEO Gabriele Detti: "Alle Olimpiadi di Tokyo punto a nuotare i 400 sl in 3'41?" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Covid non ha guardato in faccia a nessuno e neanche Gabriele Detti ha fatto eccezione. La positività nel famigerato collegiale di Livigno e lo stop di quasi un mese hanno rappresentato qualcosa più di un contrattempo. Tuttavia il toscano ha grande motivazione e gli obiettivi per le Olimpiadi di Tokyo sono ambiziosi. Formalmente il pass gli è stato assegnato d'ufficio per tutte le traversie citate, ma il desiderio è quello comunque di essere all'altezza della situazione. Certo, per non farsi mancare nulla il vaccino anti-Coronavirus ha avuto degli effetti collaterali (febbre alta). Una situazione che ha debilitato un po' il livornese che però aveva troppa voglia di nuotare e di gareggiare per tanti motivi. E quindi ecco un gran crono da 3'44" con tutte quello che è accaduto. Ma chiaramente ...

