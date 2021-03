VIDEO Federica Pellegrini: “In allenamento sto dando tutto per essere pronta per Tokyo” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Federica Pellegrini e la quinta Olimpiade. La campionessa di Spinea, nonostante lo scoccare inesorabile della lancetta, si concentra sempre e solo questo obiettivo per avere l’effetto elisir in piscina. Quest’oggi ha iniziato i propri campionati italiani e il secondo posto nei 50 stile libero con un buon riscontro, vicino ai suoi migliori di tempi di sempre, è un buon segnale. Federica è soddisfatta perché il cronometro, pur in una distanza poco significativa per lei, le ha sorriso. Nei prossimi giorni nei 100 e 200 sl ci saranno le verifiche importanti. Lei, che sarebbe già qualificata nei 200 sl d’ufficio per i guai con il Covid, vuol togliersi la soddisfazione di centrare il tempo imposto dalla FIN per sgomberare qualsiasi dubbio e perplessità. Un test in primis per capire se il lavoro stia andando nella giusta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021)e la quinta Olimpiade. La campionessa di Spinea, nonostante lo scoccare inesorabile della lancetta, si concentra sempre e solo questo obiettivo per avere l’effetto elisir in piscina. Quest’oggi ha iniziato i propri campionati italiani e il secondo posto nei 50 stile libero con un buon riscontro, vicino ai suoi migliori di tempi di sempre, è un buon segnale.è soddisfatta perché il cronometro, pur in una distanza poco significativa per lei, le ha sorriso. Nei prossimi giorni nei 100 e 200 sl ci saranno le verifiche importanti. Lei, che sarebbe già qualificata nei 200 sl d’ufficio per i guai con il Covid, vuol togliersi la soddisfazione di centrare il tempo imposto dalla FIN per sgomberare qualsiasi dubbio e perplessità. Un test in primis per capire se il lavoro stia annella giusta ...

