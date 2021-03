Viaggi all’estero, il governo studia la nuova stretta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sui Viaggi all’estero il governo ragiona sulla stretta per tutto il mese di aprile. Stando a quanto appreso e riferito dall’Adnkronos, il governo starebbe valutando, in vista del nuovo decreto, di procedere con una nuova stretta sui Viaggi all’estero per tutto il mese di Aprile. La questione dei Viaggi all’estero La questione è venuta alla ribalta in prossimità del lockdown di Pasqua, quando è emerso un vero e proprio paradosso. Nei giorni della chiusura gli spostamenti in Italia sono sostanzialmente vietati mentre, negli stessi giorni, è possibile fare un Viaggio all’estero per motivi di turismo. Certo, rispettando le regole in vigore, ma senza dover ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Suiilragiona sullaper tutto il mese di aprile. Stando a quanto appreso e riferito dall’Adnkronos, ilstarebbe valutando, in vista del nuovo decreto, di procedere con unasuiper tutto il mese di Aprile. La questione deiLa questione è venuta alla ribalta in prossimità del lockdown di Pasqua, quando è emerso un vero e proprio paradosso. Nei giorni della chiusura gli spostamenti in Italia sono sostanzialmente vietati mentre, negli stessi giorni, è possibile fare unper motivi di turismo. Certo, rispettando le regole in vigore, ma senza dover ...

