Viaggi a Pasqua, è stretta: quarantena e tampone anche per chi rientra dai Paesi Ue (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il ministro della Salute Speranza non ci sta a vedere le persone partire per i viaggi a Pasqua perché all’estero si può andare. E quindi con una nuova ordinanza dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il ministro della Salute Speranza non ci sta a vedere le persone partire per i viaggi a Pasqua perché all’estero si può andare. E quindi con una nuova ordinanza dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu.

Advertising

DSantanche : Per #Pasqua Italia in #zonarossa e tutto chiuso, però sono permessi i viaggi all’estero. Ecco come affossare defin… - SkyTG24 : Il Viminale chiarisce che è possibile andare all’estero per turismo e scoppia la polemica: - Corriere : ?? È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti per andare in aeroporto per andare in vacanza - ElisabethWolf84 : RT @pietrafocaia: In UK ieri nessun decesso e sono vietati i viaggi all'estero per preservare il contenimento dei contagi. Da noi 500 morti… - infoitinterno : Vaccini, viaggi di Pasqua, farmacie. È caos totale -