Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2021 ore 20:30

VIABILITÀ 30 MARZO 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL'INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO Roma; MENTRE SULLA CASILINA SI RALLENTA ANCORA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. DAL 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio IN COLLABORAZIONE CON Roma SERVIZI PER LA MOBILITA' E ATAC. LE PRINCIPALI NOVITA': SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A ...

Ferentino - Presto l'apertura del cantiere della rotatoria all'entrata nord, pubblicato il bando di gara ... in particolare per quanto riguarda la viabilità. La Casilina è una direttrice con traffico ... proprio perché la posizione strategica di Ferentino, che funge da cerniera della provincia con Roma e con ...

