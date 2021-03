Via libera al nuovo decreto anti-Covid. Sarà in vigore dal 7 aprile. Ecco tutte le misure previste (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri, come annunciato nelle scorse ore (leggi l’articolo), ha approvato il decreto legge contenente le nuove norme anti-Covid. Tra le principali novità: nessuna zona gialla fino al 30 aprile, ma nelle zone rosse le scuole resteranno comunque aperte. Fino a quella data, inoltre, nelle zone rosse non Sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) come invece Sarà permesso nel weekend di Pasqua quando tutta Italia Sarà in rosso. Le visite saranno consentite sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all’interno del comune di residenza. Il decreto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri, come annunciato nelle scorse ore (leggi l’articolo), ha approvato illegge contenente le nuove norme. Tra le principali novità: nessuna zona gialla fino al 30, ma nelle zone rosse le scuole resteranno comunque aperte. Fino a quella data, inoltre, nelle zone rosse nonconsentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) come invecepermesso nel weekend di Pasqua quando tutta Italiain rosso. Le visite saranno consentite sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all’interno del comune di residenza. Il...

