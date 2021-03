Via il silenzio-assenso per tagliare i confini dei parchi in Liguria: Toti costretto al dietrofront per evitare l’intervento della Consulta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non basta più il silenzio-assenso per tagliare i confini dei parchi liguri. Di fronte al rischio concreto di un’impugnativa costituzionale (e di una nuova bocciatura della Consulta), la giunta di Giovanni Toti ha ritirato il codicillo inserito nella legge di bilancio regionale per il 2021, che introduceva una variante semplificata – tutta locale – del procedimento per ridurre l’estensione delle aree protette. Se nel resto d’Italia la legge-quadro in materia (la 394 del 1991) obbliga a motivare la scelta coinvolgendo Comuni, Province, Comunità montane ed Enti parco interessati – che, valutata la proposta di modifica, devono esprimere un parere in forma scritta – in Liguria la “manina” della maggioranza calava sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non basta più ilperdeiliguri. Di fronte al rischio concreto di un’impugnativa costituzionale (e di una nuova bocciatura), la giunta di Giovanniha ritirato il codicillo inserito nella legge di bilancio regionale per il 2021, che introduceva una variante semplificata – tutta locale – del procedimento per ridurre l’estensione delle aree protette. Se nel resto d’Italia la legge-quadro in materia (la 394 del 1991) obbliga a motivare la scelta coinvolgendo Comuni, Province, Comunità montane ed Enti parco interessati – che, valutata la proposta di modifica, devono esprimere un parere in forma scritta – inla “manina”maggioranza calava sul ...

Vincent39617214 : Il silenzio degli innocenti - CarloAmenta1 : RT @lucianocapone: Grazie a @ferrarailgrasso per le parole nel grande silenzio imbarazzato e per la generosa e lucidissima follia. Caro Gr… - perramatteo : RT @lucianocapone: Grazie a @ferrarailgrasso per le parole nel grande silenzio imbarazzato e per la generosa e lucidissima follia. Caro Gr… - ehitaev : scelgo la via più facile, quella del silenzio non mi esprimo, addio - apavo75 : RT @lucianocapone: Grazie a @ferrarailgrasso per le parole nel grande silenzio imbarazzato e per la generosa e lucidissima follia. Caro Gr… -