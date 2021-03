Verona, in auto dopo il coprifuoco: nel bagagliaio nascondevano arnesi da scasso (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Visited 1 times, 21 visits today) Notizie Simili: Polizia. Alla guida senza patente: denunciati due… Polizia: arrestato pluripregiudicato con foglio di via Minaccia un uomo con un grosso ... Leggi su veronaoggi (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Visited 1 times, 21 visits today) Notizie Simili: Polizia. Alla guida senza patente: denunciati due… Polizia: arrestato pluripregiudicato con foglio di via Minaccia un uomo con un grosso ...

Ultime Notizie dalla rete : Verona auto Verona, in auto dopo il coprifuoco: nel bagagliaio nascondevano arnesi da scasso Bloccati nella notte due pregiudicati in strada La Rizza a Verona. Viaggiavano con arnesi atti allo scasso a bordo di un'auto, senza mascherina e oltre l'orario consentito . È accaduto ieri, martedì 30 marzo, intorno alle 23, quando nel corso di un normale ...

