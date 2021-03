Vendeva documenti riservati | arrestato militare italiano accusato di spionaggio | cosa rischia?

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Undella Marina italiana è stato tratto in arresto dal Ros dopo che questo era stato fermato dalla polizia russa a seguito di un incontro clandestino tra l’ufficiale e un altro ufficiale russo. Nell’incontro tra i due, ilavrebbe consegnato della documentazione classificata in cambio di denaro. I due sono stati fermati dalla polizia russa e ora entrambino l’accusa die gravi reati alla sicurezza dello Stato. La Farnesina ha subito reso noto che il Segretario Generale del Ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni ha convocato presso il Ministero degli Esteri questa mattina l’ambasciatore della Federazione russa Sergey Razov. Anche per quanto riguarda l’ambasciata russa, anche questa ha confermato il fermo dell’ufficiale ...

Advertising

ottaviadalessa : RT @ilriformista: L'indagine è stata condotta dal Ros con l'Aisi e il supporto dello Stato Maggiore della Difesa. Fermato l'ufficiale russo… - ilriformista : L'indagine è stata condotta dal Ros con l'Aisi e il supporto dello Stato Maggiore della Difesa. Fermato l'ufficiale… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendeva documenti

Il Riformista

L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, che sono stati sorpresi mentre l'ufficiale italiano cedeva all'altro dei'classificati' in cambio di soldi . La ...L'Ancien Régime praticava la venalità delle cariche pubbliche: il sovranoparti del suo ... Questisospesi tra diritto e morale sono poco più di una foglia di fico, come il mecenatismo ...Per chi decide di acquistare un bene, che sia un immobile, un’auto oppure un nuovo paio di scarpe, il primo elemento su cui focalizzarsi è il prezzo. Nel caso di un immobile i parametri da tenere in c ...In un bar di Trastevere, la polizia italiana, avvertita dall'intelligence di Lisbona, individuò un agente portoghese che vendeva documenti Nato a un suo omologo russo. Identificati e poi rimpatriati.