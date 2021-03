Vende segreti ai russi (per 5mila euro): arrestato un ufficiale della Marina militare italiana (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il "prezzo" dei documenti militari ceduti da un ufficiale della Marina, un capitano di Fregata, a un ufficiale delle Forze Armate russe di stanza nel nostro Paese fermati dai carabinieri del Ros è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il "prezzo" dei documenti militari ceduti da un, un capitano di Fregata, a undelle Forze Armate russe di stanza nel nostro Paese fermati dai carabinieri del Ros è ...

theoretro : Ufficiale ???? che vende segreti ai #russi #Spionaggio merita di essere fucilato per tradimento #NATO far l’altro per due spiccioli - Marilen97832318 : RT @LucillaMasini: Vende segreti ai russi: arrestato ufficiale della Marina militare italiana. Il capitano di fregata ha dato una fregatura… - Che22peace71 : RT @LucillaMasini: Vende segreti ai russi: arrestato ufficiale della Marina militare italiana. Il capitano di fregata ha dato una fregatura… - ManuPalo67 : RT @LucillaMasini: Vende segreti ai russi: arrestato ufficiale della Marina militare italiana. Il capitano di fregata ha dato una fregatura… - MastroTitta9 : Ufficiale della Marina italiana, si vende ai Russi per 5000 euro...manco la Boldr-H ...... -