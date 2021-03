(Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Iss continua a monitorare le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti:e sudafricana, che sono ormai diffuse in diverse zone del nostro Paese. E avverte: "Necessarie misure di mitigazione adeguate". Da Nord a Sud, ecco qual è la

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il rapporto Iss sulle varianti: “Quella inglese rappresenta l’86% dei casi, la brasiliana il 4%. Restrizioni… - LegaSalvini : COVID, VAIA: 'BASTA COL TERRORISMO SULLE VARIANTI' - bambinogesu : #Covid, scoperto farmaco che intrappola il virus. È il risultato di uno studio internazionale che ci ha convolto pe… - SkyTG24 : Varianti Covid in Italia: inglese all’86,7%, brasiliana al 4%. La situazione nelle regioni - Antongiulio2 : RT @GiacomoGorini: Ottime notizie dagli USA! I linfociti T di 30 persone guarite da covid riconoscono varianti UK, SA e Brasiliana senza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid

... i vertici di Pfizer hanno previsto che sarà necessario un terzo richiamo per fare fronte al moltiplicarsi delledel virus e che dal 2022 il vaccino anti -diventerà di routine come ...E' braccio di ferro tra i ministri sul nuovo decreto. Da una parte chi, basandosi sul rapporto dell'Istituto superiore di sanità sulla diffusione delledel coronavirus vorrebbe mantenere una linea dura , e dall'altra chi spinge per ...Sul fronte delle vaccinazioni quella di ieri è stata una giornata da giravite. Un'aggiustatina qui, da parte del capo della Protezione Civile, l'ingegner Fabrizio Curcio, che vuole ...di Monica Raschi Efficacia dello Sputnik V nel combattere il Covid-19 e le sue varianti. La piccola Repubblica di San Marino parteciperà allo studio guidato dall’Istituto Spallanzani con l’invio di ...