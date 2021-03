Vanessa Ferrari, di nuovo in pedana dopo il Covid: il video del volteggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) «Finalmente dopo due settimane di quarantena sono libera. Inizia la corsa contro il tempo…Obiettivo Europei di Basilea ad Aprile! Solo grazie ai miei allenamenti a casa posso ripartire alla grande!». Alla grande significa con un volteggio perfetto. Vanessa Ferrari ha temuto di perdere davvero tempo prezioso per la sua rincorsa alle Olimpiadi. A trent’anni la sua qualificazione sarebbe un record. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) «Finalmente dopo due settimane di quarantena sono libera. Inizia la corsa contro il tempo…Obiettivo Europei di Basilea ad Aprile! Solo grazie ai miei allenamenti a casa posso ripartire alla grande!». Alla grande significa con un volteggio perfetto. Vanessa Ferrari ha temuto di perdere davvero tempo prezioso per la sua rincorsa alle Olimpiadi. A trent’anni la sua qualificazione sarebbe un record.

