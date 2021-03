Vaia (Spallanzani): “Riapriamo cinema e teatri, dobbiamo tornare a respirare cultura” (Di mercoledì 31 marzo 2021) . In un’intervista a Rtl 102.5, il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani Francesco Vaia ha proposto di riaprire cinema e teatri “nelle condizioni nelle quali si sono tenute aperte le chiese, per esempio, con sicurezza, prenotazioni, distanziamenti. dobbiamo avere anche occasioni di premialità proprio perché la speranza è la terza arma che abbiamo”. “Penso che dovremmo ritornare a respirare la cultura, il teatro, i cinema, io li riaprirei nelle condizioni nelle quali si sono tenute aperte le chiese, per esempio, con sicurezza, prenotazioni, distanziamenti, meglio fare 1000 repliche anziché 20 e consentire a tutti di poter accedere”. Lo ha dichiarato questa mattina il direttore sanitario dell’Istituto nazionale di malattie ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) . In un’intervista a Rtl 102.5, il direttore sanitario dell’ospedaleFrancescoha proposto di riaprire“nelle condizioni nelle quali si sono tenute aperte le chiese, per esempio, con sicurezza, prenotazioni, distanziamenti.avere anche occasioni di premialità proprio perché la speranza è la terza arma che abbiamo”. “Penso che dovremmo rila, il teatro, i, io li riaprirei nelle condizioni nelle quali si sono tenute aperte le chiese, per esempio, con sicurezza, prenotazioni, distanziamenti, meglio fare 1000 repliche anziché 20 e consentire a tutti di poter accedere”. Lo ha dichiarato questa mattina il direttore sanitario dell’Istituto nazionale di malattie ...

