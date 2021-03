Vaccino sbagliato, errore fatale… (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questa volta ce la caviamo con pochissimo. Su una testata che non trattiamo da tempo è apparso un titolo che ritengo dimostrazione assoluta della scarsa volontà di fare informazione. Il titolo a cui faccio riferimento, pubblicato il 26 marzo 2020 su Leggo, è questo: errore Fatale: mi hanno inoculato il Vaccino sbagliato Uno deve aprire l’articolo per leggere le prime due righe: Ci scusi, abbiamo scambiato le fiale… per sbaglio le abbiamo inoculato il Vaccino per prevenire l’insorgenza dell’amore… E capire che non si sta parlando di nessuno dei vaccini in circolazione per combattere COVID-19. Il testo pubblicato su Leggo è narrativa firmata da un giovane originario di Reggio Calabria. Narrativa che, titolata in questa maniera durante la fase di vaccinazione della pandemia che stiamo vivendo, ovviamente raggiungerà ... Leggi su butac (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questa volta ce la caviamo con pochissimo. Su una testata che non trattiamo da tempo è apparso un titolo che ritengo dimostrazione assoluta della scarsa volontà di fare informazione. Il titolo a cui faccio riferimento, pubblicato il 26 marzo 2020 su Leggo, è questo:Fatale: mi hanno inoculato ilUno deve aprire l’articolo per leggere le prime due righe: Ci scusi, abbiamo scambiato le fiale… per sbaglio le abbiamo inoculato ilper prevenire l’insorgenza dell’amore… E capire che non si sta parlando di nessuno dei vaccini in circolazione per combattere COVID-19. Il testo pubblicato su Leggo è narrativa firmata da un giovane originario di Reggio Calabria. Narrativa che, titolata in questa maniera durante la fase di vaccinazione della pandemia che stiamo vivendo, ovviamente raggiungerà ...

