Vaccino Pfizer efficace al 100% tra i 12 ed i 15 anni, perché la notizia è importante (Di mercoledì 31 marzo 2021) I primi test del Vaccino covid Pfizer-Biotench sui giovanissimi sono particolarmente incoraggianti. I trial hanno messo in luce in maniera netta la sicurezza e l'efficacia del preparato, se somministrato a soggetti tra i 12 ed i 15 anni. La percentuale parla addirittura del 100% e presto tutti i numeri raccolti saranno sottoposti all'attenzione degli enti regolatori. Il primo, in tal senso, a riceverli dovrebbe essere l'americana Food and Drug Administration (Fda) che darà, eventualmente, il via libera alla somministrazione del Vaccino nelle fasce anagrafiche citate. Vaccino Covid, Pfizer il test sui giovanissimi Ad oggi lo studio è stato condotto su oltre 2000 soggetti (2260) e sarebbe stata determinata una risposta anticorpale addirittura superiore a quella che, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 31 marzo 2021) I primi test delcovid-Biotench sui giovanissimi sono particolarmente incoraggianti. I trial hanno messo in luce in maniera netta la sicurezza e l'efficacia del preparato, se somministrato a soggetti tra i 12 ed i 15. La percentuale parla addirittura dele presto tutti i numeri raccolti saranno sottoposti all'attenzione degli enti regolatori. Il primo, in tal senso, a riceverli dovrebbe essere l'americana Food and Drug Administration (Fda) che darà, eventualmente, il via libera alla somministrazione delnelle fasce anagrafiche citate.Covid,il test sui giovanissimi Ad oggi lo studio è stato condotto su oltre 2000 soggetti (2260) e sarebbe stata determinata una risposta anticorpale addirittura superiore a quella che, ...

Advertising

RobertoBurioni : Interrompo la pausa per darvi una notizia eccezionale. Il vaccino Pfizer sembra essere sicurissimo ed efficacissimo… - Agenzia_Ansa : Pfizer annuncia efficacia vaccino del 100% tra i 12 e i 15 anni. I test hanno coinvolto 2.260 adolescenti negli St… - TgLa7 : Il laboratorio tedesco BioNTech ha annunciato che intende produrre nel 2021 fino a 2,5 miliardi di dosi del suo vac… - afnio72 : RT @Signorasinasce: Chissà come mai la #stampa non ha trovato interessante la notizia che la #Pfizer ha annunciato un tour de force di #ric… - OnlyPopPlease1 : RT @ilpost: Lo studio è stato condotto negli Stati Uniti su 2.260 volontari di età compresa tra i 12 e i 15 anni e ha mostrato un’efficacia… -