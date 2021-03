Vaccino | Pfizer-BioNTech sembra molto protettivo sugli adolescenti

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “Il vaccino contro il coronavirus Pfizer-BioNTech è estremamente efficace negli adolescenti dai 12 ai 15 anni, forse anche più che negli adulti“. Lo riferiscono le due aziende farmaceutiche sulle colonne della rivista statunitense New York Times. “Non sono state trovate infezioni tra i bambini che hanno ricevuto il vaccino in una recente sperimentazione clinica- sottolineano- e i monorenni vaccinati hanno prodotto forti risposte anticorpali senza effetti collaterali gravi“.

Kerkola (): spesi otre 2 miliardi di dollari per trial e produzione a nostro rischio "ha autofinanziato per oltre 2 miliardi di dollari, a proprio rischio, i trial dele la ...Ilè sicuro ed efficace al 100% nella fascia di età fra i 12 e 15 anni . L'annuncio sul siero contro il Covid è stato dato in una nota dal presidente e amministratore delegato della ...la mattina si somministrano intorno alle 500 dosi di Pfizer, al pomeriggio dalle 300 alle 500 di AstraZeneca, mentre la sera c’è la possibilità di arrivare a somministrare anche 360 dosi, sempre del ...Secondo i risultati di alcune sperimentazioni, il vaccino Pfizer/BioNtech ha un'efficacia del 100% nei ragazzi tra i 12 e i 15 anni ...