Vaccino obbligatorio per operatori sanitari, Filippi (Cgil): “Decreto giusto, indecente che un professionista sanitario non si vaccini” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Vaccino obbligatorio per operatori sanitari. “Decreto giusto, indecente che un professionista sanitario non si vaccini. Medici no vax esigua minoranza, ma anche fosse uno solo bisognerebbe intervenire”. A parlare, ai microfoni di Radio Cusano Campus, è Andrea Filippi, segretario nazionale della Fp Cgil medici. (prosegue dopo la foto) Vaccino obbligatorio per operatori sanitari, Filippi (Cgil): “E’ indecente che un medico o un qualsiasi operatore sanitario entri in contatto con i pazienti senza essere vaccinato” Sul Decreto per ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 31 marzo 2021)per. “che uno non si. Medici no vax esigua minoranza, ma anche fosse uno solo bisognerebbe intervenire”. A parlare, ai microfoni di Radio Cusano Campus, è Andrea, segretario nazionale della Fpmedici. (prosegue dopo la foto)per): “E’che un medico o un qualsiasi operatoreo entri in contatto con i pazienti senza essere vaccinato” Sulper ...

beppesevergnini : Vaccino obbligatorio per i sanitari. Cosa aspettiamo? - a_padellaro : SÌ AL VACCINO OBBLIGATORIO PER I SANITARI - Desta meraviglia che il governo Draghi (e prima ancora il governo Conte… - SplendorSolis00 : RT @MinervaMcGrani1: in Italia si è vaccinato contro il covid il 90% dei medici...spiegatemi ora quale è il senso di mettere il vaccino obb… - DigitalMatt3 : RT @Corvonero75: Annotiamo bene : Il vaccino è talmente sicuro che occorre renderlo obbligatorio per i medici perché loro, i professionisti… - lucabattanta : RT @Corvonero75: Annotiamo bene : Il vaccino è talmente sicuro che occorre renderlo obbligatorio per i medici perché loro, i professionisti… -