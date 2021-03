Vaccino, l'Italia supera quota dieci milioni di dosi somministrate (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - superata la quota delle dieci milioni di dosi di Vaccino somministrate in Italia. Per l'esattezza, sono 10.018.265, l'89,1% del totale di quelle consegnate: 11.247.180 (nel dettaglio 7.668.180 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca). Le somministrazioni, effettuate in 2.037 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 5.980.588 donne e 4.037.677 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.143.159. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 15.31 di oggi. Le dosi sono state somministrate a 3.006.829 operatori sanitari, 491.482 unita' di personale non sanitario, 552.351 ospiti di strutture ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI -ta ladelledidiin. Per l'esattezza, sono 10.018.265, l'89,1% del totale di quelle consegnate: 11.247.180 (nel dettaglio 7.668.180 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca). Le somministrazioni, effettuate in 2.037 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 5.980.588 donne e 4.037.677 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe lesono 3.143.159. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 15.31 di oggi. Lesono statea 3.006.829 operatori sanitari, 491.482 unita' di personale non sanitario, 552.351 ospiti di strutture ...

