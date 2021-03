Vaccino. In Liguria a farmacie 5,33 euro a dose, 10 per il medico (Di mercoledì 31 marzo 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di mercoledì 31 marzo 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'arrivo del vaccino Johnson & Johnson in Italia per la metà di aprile è stato annunciato dal presidente del Consig… - myrtamerlino : In #Liguria a Lavagna 9 pazienti positivi a causa di un operatore #NoVax. Basta!!! Se non fai il #vaccino, sei un r… - levanten77 : @Gitro77 Ma l'estate scorsa cosa che non andava bene?pure senza vaccino. Io sono in Liguria, e siamo andati al mar… - LiguriaNotizie : Il vaccino di AstraZeneca cambia nome in Vaxzevria - MarioGuglielmi : Vaccino. In Liguria a farmacie 5,33 euro a dose, 10 per il medico -