Vaccino, Giorgetti: "Almeno quattro aziende disponibili per produzione in Italia" (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – "Si è svolto oggi al Mise il quarto tavolo sui vaccini. La riunione, durata circa un'ora, ha evidenziato un positivo avanzamento di contatti con le aziende disponibili e in grado di produrre in Italia i vaccini anti covid. Sono al momento già almeno 4 le aziende pronte a produrre direttamente o conto terzi". Così un nota del Mise, che spiega: "E' stata espressa soddisfazione perché l'Italia partecipa così alla competizione a livello europeo per attrarre investimenti e conseguire al più presto, comunque entro l'anno, l'autosufficienza vaccinale anche per il futuro. A questo fine sono necessari non solo gli incentivi economici, che già sono a disposizione, ma anche una semplificazione del quadro normativo e regolatorio dell'industria farmaceutica nel suo complesso".

