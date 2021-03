Vaccino | Ema | “Con AstraZeneca nessun rischio specifico legato a età”

Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - TgLa7 : #AstraZeneca, #Ema ribadisce: i benefici superano i rischi. Non c'e' nessun rischio specifico legato all'eta' per… - fanpage : Ultim'ora L'annuncio dell'Ema sul vaccino AstraZeneca. - CBorgonetti : RT @riktroiani: ++ #Ema: 'Un nesso causale' degli eventi rari di trombosi 'con il vaccino' di #AstraZeneca 'non è dimostrato ma è possibile… - SaettaMcQueen36 : Il titolo avrebbe dovuto essere: 'La Germania smentisce l' #EMA'. Ma forse sarebbe apparso chiaro a tutti che l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Ema

Segnalando, poi, un'ulteriore indicazione dell'. 'Non controindichiamo ilAstraZeneca per le donne incinte, ma consigliamo loro di vedere il medico prima di prendere qualsiasi', ha ...Read More Saluteastrazeneca: Rasi (ex) 'Germania non corretta su stop under 60' 31 Marzo 2021 SulAstraZeneca e la decisione di sospendere la somministrazione agli 'under 60' "la ...Ironia della sorte, proprio nel pomeriggio, è arrivata l’autorizzazione da parte l’agenzia europea dei farmaci, (EMA) alla inoculazione del vaccino AstraZeneca anche per gli anziani over 70 con ...La comunicazione dell'EMA è arrivata in una nota in cui si precisa che "un nesso causale con il vaccino non è dimostrato, ma è possibile e ulteriori analisi sono in corso". Oggi si è infatti riunito ...