Vaccino Covid, quando vaccineranno giovani e studenti? Spunta la data (Di mercoledì 31 marzo 2021) 9.759.119 le dosi di Vaccino finora somministrate in Italia. Ma la campagna di vaccinazione accelera, tra hub creati ad hoc, centri, ora anche vaccini nelle farmacie. Tutto per arginare la diffusione del virus, frenare l’avanzata della curva epidemiologica e sperare di tornare il prima possibile a una pseudo normalità. Ma quando toccherà ai giovani e agli studenti ricevere la prima dose del Vaccino contro il Covid-19? Vaccino Covid, quando vaccineranno giovani e studenti? “I ragazzi stanno pagando un prezzo molto alto in termini di assenza forzata dalle aule di scuola e delle Università, di riduzione degli spazi di socialità e della libertà di viaggiare per motivi di studio e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) 9.759.119 le dosi difinora somministrate in Italia. Ma la campagna di vaccinazione accelera, tra hub creati ad hoc, centri, ora anche vaccini nelle farmacie. Tutto per arginare la diffusione del virus, frenare l’avanzata della curva epidemiologica e sperare di tornare il prima possibile a una pseudo normalità. Matoccherà aie agliricevere la prima dose delcontro il-19?? “I ragazzi stanno pagando un prezzo molto alto in termini di assenza forzata dalle aule di scuola e delle Università, di riduzione degli spazi di socialità e della libertà di viaggiare per motivi di studio e di ...

