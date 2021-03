Vaccino Covid in farmacia: ecco cosa sapere (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Vaccino Covid potrà essere somministrato e ricevuto dai cittadini in farmacia. La novità rappresenta una strategia per dare seguito al proposito di sfruttare ogni spazio consono per condurre quella che è una campagna vaccinale senza precedenti. Arrivare a quelle 500.000 vaccinazioni quotidiane al giorno è un obiettivo che passa anche per scelte senza precedenti, a patto che si utilizzino soluzioni ad alto standard di sicurezza. E con i protocolli previsti le farmacie soddisfano i requisiti. Vaccino in farmacia: alto potenziale sotto il profilo dei numeri A rendere possibile l'idea di somministrare il Vaccino Covid in farmacia è stato un accordo tra il governo, le Regioni, Federfarma e Assofarma. Si tratta di un passo che ha un alto potenziale sul ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilpotrà essere somministrato e ricevuto dai cittadini in. La novità rappresenta una strategia per dare seguito al proposito di sfruttare ogni spazio consono per condurre quella che è una campagna vaccinale senza precedenti. Arrivare a quelle 500.000 vaccinazioni quotidiane al giorno è un obiettivo che passa anche per scelte senza precedenti, a patto che si utilizzino soluzioni ad alto standard di sicurezza. E con i protocolli previsti le farmacie soddisfano i requisiti.in: alto potenziale sotto il profilo dei numeri A rendere possibile l'idea di somministrare ilinè stato un accordo tra il governo, le Regioni, Federfarma e Assofarma. Si tratta di un passo che ha un alto potenziale sul ...

Advertising

RobertoBurioni : Interrompo la pausa per darvi una notizia eccezionale. Il vaccino Pfizer sembra essere sicurissimo ed efficacissimo… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicu… - occhio_notizie : Ci sono ancora molti dubbi sulla sicurezza del #vaccino anti #covid prodotto da #AstraZeneca: la Germania, infatti,… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Covid19 E' iniziata la somministrazione delle 81mila dosi Pfizer agli over 80. Obiettivo della @regionetoscana tutti v… -