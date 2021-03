Vaccino covid, almeno 4 aziende pronte a produrlo in Italia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono al momento già almeno 4 le aziende pronte a produrre vaccini anti-covid in Italia direttamente o conto terzi. E’ quanto emerso dalla quarta riunione del tavolo sui vaccini, durata circa un’ora che si è svolta oggi al ministero dello Sviluppo economico. “Il tavolo – riferisce una nota del Mise – ha evidenziato un positivo avanzamento di contatti con le aziende disponibili e in grado di produrre in Italia i vaccini anti-covid”. “È stata espressa soddisfazione perché l’Italia partecipa così alla competizione a livello europeo per attrarre investimenti e conseguire al più presto, comunque entro l’anno, l’autosufficienza vaccinale anche per il futuro. A questo fine – prosegue la nota – sono necessari non solo gli incentivi economici, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono al momento già4 lea produrre vaccini anti-indirettamente o conto terzi. E’ quanto emerso dalla quarta riunione del tavolo sui vaccini, durata circa un’ora che si è svolta oggi al ministero dello Sviluppo economico. “Il tavolo – riferisce una nota del Mise – ha evidenziato un positivo avanzamento di contatti con ledisponibili e in grado di produrre ini vaccini anti-”. “È stata espressa soddisfazione perché l’partecipa così alla competizione a livello europeo per attrarre investimenti e conseguire al più presto, comunque entro l’anno, l’autosufficienza vaccinale anche per il futuro. A questo fine – prosegue la nota – sono necessari non solo gli incentivi economici, ...

Advertising

RobertoBurioni : Interrompo la pausa per darvi una notizia eccezionale. Il vaccino Pfizer sembra essere sicurissimo ed efficacissimo… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicu… - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: “Non ho fatto il vaccino solo per me. Riguarda tutti noi.” #SarahMichelleGellar #Buffy - Lucia39134555 : RT @GuidoCrosetto: Possiamo pensare ad un Protocollo per salvare settore ospitalità? Apriamo con diverse possibilità per i clienti, tipo: P… -