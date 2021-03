Vaccino AstraZeneca, nuovo allarme dalla Germania: l’Ema si consulta (Di mercoledì 31 marzo 2021) È di nuovo allarme per il Vaccino AstraZeneca. Questa volta le segnalazioni arrivano dalla Germania, l’Ema si consulta È arrivato solamente poche settimane fa il primo campanello d’allarme relativo al Vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. Diverse le segnalazioni relative a casi di trombosi e coaguli di sangue in pazienti che si erano da poco L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) È diper il. Questa volta le segnalazioni arrivanosiÈ arrivato solamente poche settimane fa il primo campanello d’relativo alanti Covid prodotto da. Diverse le segnalazioni relative a casi di trombosi e coaguli di sangue in pazienti che si erano da poco L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - trash_italiano : Il vaccino Astrazeneca cambia nome e diventa Vaxzevria - RaiNews : Berlino blocca uso per under 60 dopo dati del Paul Ehrlich Institut: 'Fino ad oggi 31 casi di trombosi cerebrale do… - infoitsalute : Astrazeneca, Agenzia europea fa il punto sul vaccino nel pomeriggio - FarodiRoma : AstraZeneca. Attenti alle fake news su eventi avversi. Presto faremo il vaccino in Italia -