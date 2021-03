Vaccino AstraZeneca diventa Vaxzevria: “Cambia solo nome” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Vaccino AstraZeneca Cambia nome e diventa Vaxzevria. La sostanza, però, non Cambia. “Condivido: il nome è abbastanza complicato”. Questa, però, “non è nessuna operazione di restyling. Il processo di definizione del nome di un farmaco è completamente diverso dal processo di approvazione. Sono due processi che vanno in parallelo”. Il processo di definizione del nome “è terminato in questi giorni e abbiamo comunicato il nome del nostro Vaccino”, dice Lorenzo Wittum, amministratore delegato di AstraZeneca Italia durante un webinar promosso dall’American Chamber of Commerce in Italia (AmCham). Il Vaccino è finito ripetutamente sotto i riflettori. Allo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il. La sostanza, però, non. “Condivido: ilè abbastanza complicato”. Questa, però, “non è nessuna operazione di restyling. Il processo di definizione deldi un farmaco è completamente diverso dal processo di approvazione. Sono due processi che vanno in parallelo”. Il processo di definizione del“è terminato in questi giorni e abbiamo comunicato ildel nostro”, dice Lorenzo Wittum, amministratore delegato diItalia durante un webinar promosso dall’American Chamber of Commerce in Italia (AmCham). Ilè finito ripetutamente sotto i riflettori. Allo ...

