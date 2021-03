Vaccino AstraZeneca | cosa dice il nuovo bugiardino sui trombi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilcovidcambia nome e diventa Vaxzevria. Ildel farmaco, con la nuova denominazione, compare sul sito dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco con informazioni relative agli effetti collaterali e anche alla rara “combinazione di trombosi e trombocitopenia“. Effetto molto raro ma registrato peraltro anche con l’uso di altri vaccini diversi da. Il farmaco, un paio di settimane fa, era stato sospeso provvisoriamente dall’Ema dopo la segnalazione di alcuni eventi avversi. Il semaforo verde è stato seguito, in diversi paesi, da disposizioni specifiche che limitano l’uso dela specifiche classi di età. In Italia, ilè somministrato anche agli over 65. IlNel ...

I vaccini, con licenza e prodotti dal Serum Institute of India, permetteranno agli ... "Le dosi dicontro il Covid - 19 arrivano in un momento critico per lo Yemen," ha dichiarato ...Skopje, 31 mar 12:36 - La Macedonia del Nord ha avviato oggi la sua campagna vaccinale contro il Covid - 19. Oggi saranno somministrate 20 mila dosi di,...Sono 8 le parrocchie dell'arcidiocesi di Agrigento, su 38 che avevano dato la disponibilità, ad aver raggiunto l'obiettivo di almeno 50 prenotazioni per la vaccinazione straordinaria del 3 aprile 2021 ...Parliamo della vicenda dei ritardi e degli errori negli approvvigionamenti dei vaccini. È vero che la sanità non rientra ... sbagli nelle trattative con le case farmaceutiche, in specie AstraZeneca, ...