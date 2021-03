Vaccino, “almeno quattro aziende pronte a produrlo in Italia” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – almeno quattro aziende Italiane sono pronte a produrre il Vaccino anti Covid-19 nel nostro Paese. L’Italia punta a raggiungere l‘autosufficienza entro fine anno. E’ quanto emerso dal quarto tavolo sui vaccini che si è svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico con il ministro Giancarlo Giorgetti, Farmindustria e Aifa. Intanto Lorenzo Wittum, ad di AstraZeneca Italia, rende noto di aver avviato “contatti per far sì che la produzione possa essere fatta anche” nel nostro Paese. “Già una parte è qui per l’infialamento, ora stiamo interloquendo con le imprese Italiane per la produzione della sostanza attiva che serve per il Vaccino”. Mise: “Sono al momento già quattro le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar –ne sonoa produrre ilanti Covid-19 nel nostro Paese. L’punta a raggiungere l‘autosufficienza entro fine anno. E’ quanto emerso dal quarto tavolo sui vaccini che si è svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico con il ministro Giancarlo Giorgetti, Farmindustria e Aifa. Intanto Lorenzo Wittum, ad di AstraZeneca, rende noto di aver avviato “contatti per far sì che la produzione possa essere fatta anche” nel nostro Paese. “Già una parte è qui per l’infialamento, ora stiamo interloquendo con le impresene per la produzione della sostanza attiva che serve per il”. Mise: “Sono al momento giàle ...

