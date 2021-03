Vaccini, scontro in tv. Floris ridicolizza Tabacci: «Lei è al governo, che cosa sta facendo?» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Bruno Tabacci si scaglia contro la Lombardia per i Vaccini. Il neo sottosegretario alla presidenza del Consiglio è stato ospite di DiMartedì. Nel salotto di La7, il tema affrontato è stato quello della vaccinazione e i ritardi nella somministrazione da parte di alcune regioni. «Qua in Italia va bene se nasci da qualche parte, va male se nasci in un’altra», ha detto subito Giovanni Floris. Per poi lanciare una provocazione: «Abbiamo vaccinato lo stesso numero di persone tra i 20-29 anni e tra i 70-79 anni, un paradosso. Chi sceglie chi vaccinare?». Tabacci: «Sono lombardo e non mi hanno ancora chiamato» Una domanda a cui Tabacci, da un mese Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, riversa immediatamente le responsabilità su determinate regioni, come la Lombardia. «Il suggerimento dato da Draghi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Brunosi scaglia contro la Lombardia per i. Il neo sottosegretario alla presidenza del Consiglio è stato ospite di DiMartedì. Nel salotto di La7, il tema affrontato è stato quello della vaccinazione e i ritardi nella somministrazione da parte di alcune regioni. «Qua in Italia va bene se nasci da qualche parte, va male se nasci in un’altra», ha detto subito Giovanni. Per poi lanciare una provocazione: «Abbiamo vaccinato lo stesso numero di persone tra i 20-29 anni e tra i 70-79 anni, un paradosso. Chi sceglie chi vaccinare?».: «Sono lombardo e non mi hanno ancora chiamato» Una domanda a cui, da un mese Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, riversa immediatamente le responsabilità su determinate regioni, come la Lombardia. «Il suggerimento dato da Draghi ...

