Vaccini, le parole di Curcio sulla Lombardia sono state una doccia fredda (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'annuncio della missione in Lombardia del Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario nazionale per l'emergenza Covid, e del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio aveva suscitato grandi speranze. Se non proprio l'occasione per sollecitare il commissariamento della Sanità regionale, obiettivo dei più esasperati, ci si attendeva che fosse "l'occasione per una svolta" (come ha dichiarato il moderatissimo Fabio Pizzul, capogruppo Partito Democratico in consiglio regionale) o quantomeno per una presa d'atto da parte dello Stato delle numerose disfunzioni che ormai da tempo sono protagoniste quotidiane delle cronache. Invece no, le parole di Curcio sono state una vera doccia fredda: "La Lombardia dal mio ...

