Vaccini | jihadisti di al-Shabaab contro AstraZeneca | “fa male” e citano la sospensione in Italia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il movimento jihadista somalo al-, affiliato ad al-Qaeda, ha invitato il popolo della Somalia a rifiutare il vaccinola Covid-19 prodotto dalla casa farmaceutica anglo-svedese, ridenominato Vaxzevria. A riprova della sua presunta inefficacia (un’accusa completamente smentita dagli studi scientifici) i terroristi somalianche ladelle somministrazioni decisa dal governo Draghi a metà marzo. In una nota pubblicata ieri dall’Ufficio politico del gruppo terroristico e citata dal portale di monitoraggio della galassia jihadista SITE, Al-ha definito il vaccino “mortale e pericoloso” e ha consigliato ai somali di curarsi con semi di cumino nero e miele. “I danni (del vaccino) superano di gran lunga i suoi presunti benefici”, si legge nel ...

