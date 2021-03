Vaccini: Italia, superati i dieci milioni di somministrazioni Dati diffusi dalla presidenza del Consiglio dei ministri sulla campagna anti corona virus (Di mercoledì 31 marzo 2021) Immagine diffusa dalla presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo Vaccini: Italia, superati i dieci milioni di somministrazioni <small class="subtitle">Dati diffusi dalla presidenza del Consiglio dei ministri sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) Immagine diffusadeldei. L'articolodi deldei proviene da Noi Notizie..

Advertising

reportrai3 : Tornano le inchieste di #Report, da lunedì 12 aprile alle 21.20 su @RaiTre ? La lotta di Papa Francesco contro la c… - lucianonobili : Su #riaperture scelte vanno fatte solo in base a vaccinazioni (e c’è voluto Draghi per avere un piano vaccini) e da… - Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - Luciano06815942 : RT @BarbaraRaval: L'esercito sta distribuendo i vaccini, e sta anche distribuendo farmaci monoclonali.Le Forze aeree volano su e giù per l'… - osva_o : RT @BarbaraRaval: IL RICATTO. 'La regione, provincia o comune che avrà i numeri per tornare in giallo dovrà essere in regola con i 'vaccini… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Italia Nuovo Decreto Covid: ancora no alla zona gialla, ma con deroghe. Stop visite in zona rossa. Tutte le regole Niente zona gialla Fino al 30 aprile tutta Italia sar in zona arancione o rossa. Il Comitato ... Possibili deroghe, ma dipende da contagi e vaccini Per quelle Regioni in arancione che per avranno dati ...

Vaccini, in Italia superata quota 10 milioni di somministrazioni ROMA " Hanno superato quota 10 milioni le somministrazioni di dosi di vaccino contro il Covid - 19. Secondo i dati forniti dal governo, le dosi somministrate in Italia sono state 10.018.265 (dato aggiornato alle 15.30). Le persone totalmente vaccinate, che hanno cioè ricevuto anche la seconda dose, sono 3.143.159. Le dosi sono state somministrate a 5.980.588 ...

Vaccini, superati i 3 milioni di immunizzati in Italia. Figliuolo: "Anche biologi e ostetriche per le somm... la Repubblica In Toscana 40 mila vaccinati "fantasma" Vogliamo sapere a chi siano finiti quei vaccini. Per questo Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro Speranza: sulla vicenda, secondo quanto appreso dal quotidiano ...

Decreto anti-Covid: zone rosse e arancioni per tutto aprile, obbligo vaccinale per i farmacisti È stato approvato nella serata di mercoledì 31 marzo il nuovo Dpcm anti-Covid che entrerà in vigore da martedì 7 aprile. Il decreto legge firmato in queste ore dal Governo Draghi prevede che si applic ...

Niente zona gialla Fino al 30 aprile tuttasar in zona arancione o rossa. Il Comitato ... Possibili deroghe, ma dipende da contagi ePer quelle Regioni in arancione che per avranno dati ...ROMA " Hanno superato quota 10 milioni le somministrazioni di dosi di vaccino contro il Covid - 19. Secondo i dati forniti dal governo, le dosi somministrate insono state 10.018.265 (dato aggiornato alle 15.30). Le persone totalmente vaccinate, che hanno cioè ricevuto anche la seconda dose, sono 3.143.159. Le dosi sono state somministrate a 5.980.588 ...Vogliamo sapere a chi siano finiti quei vaccini. Per questo Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro Speranza: sulla vicenda, secondo quanto appreso dal quotidiano ...È stato approvato nella serata di mercoledì 31 marzo il nuovo Dpcm anti-Covid che entrerà in vigore da martedì 7 aprile. Il decreto legge firmato in queste ore dal Governo Draghi prevede che si applic ...