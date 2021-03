Vaccini, il commissario Figliuolo a Bergamo: 30 postazioni vaccinali alla Fiera (Di mercoledì 31 marzo 2021) “È una visita che non era programmata, ma ero a Milano e ho voluto esserci. Questa è la città simbolo dell’emergenza, è anche la città del volontariato e degli alpini, che hanno fatto tanto. La mia visita era doverosa per ricordare le vittime, per stare accanto alle persone che hanno perso un parente e a quanti stanno aspettando il vaccino”. Sono le parole d guarda tutte le foto 18 Il commissario Figliuolo a Bergamo dove l’ospedale Papa Giovanni XXIII sta predisponendo ulteriori 24 postazioni vaccinali, oltre alle sei operative, per rafforzare la campagna Vaccini che entrerà nel vivo tra il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) “È una visita che non era programmata, ma ero a Milano e ho voluto esserci. Questa è la città simbolo dell’emergenza, è anche la città del volontariato e degli alpini, che hanno fatto tanto. La mia visita era doverosa per ricordare le vittime, per stare accanto alle persone che hanno perso un parente e a quanti stanno aspettando il vaccino”. Sono le parole d guarda tutte le foto 18 Ildove l’ospedale Papa Giovanni XXIII sta predisponendo ulteriori 24, oltre alle sei operative, per rafforzare la campagnache entrerà nel vivo tra il ...

