Vaccini | Giorgetti | occorre raggiungere l’autosufficienza nella produzione

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarloha dichiarato chegarantire all’Italia un’autosufficienza sul fronte delladi. Intervenuto al convegno “VacciNation How to win the vaccines race?”,ha detto che l’Italia deve “fare tutti gli sforzi per essere pronta, nel futuro, a dare una risposta più efficace e tempestiva di quella di data oggi”. “In Europa – ha spiegato il ministro – il fatto di essere tanti paesi che si devono coordinare, siafase di acquisto, siafase di distribuzione e poi, è un fattore che ha creato qualche problema, rallentamenti, ha creato difficoltà a rispondere tempestivamente rispetto ad altri”. Un ritardo che a livello si ...