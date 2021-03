Vaccini Covid, oggi conferenza stampa di Figliuolo e Curcio a Milano (Di mercoledì 31 marzo 2021) oggi il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid, ed il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sono in Lombardia per una visita - in forma riservata e non aperta alla stampa - dell'hub vaccinale di Malpensa Fiere (a Busto Arsizio), del 'drive through' del Parco di Trenno a Milano e dell'hub allestito presso i padiglioni di Fiera Milano. Al termine, è in programma una conferenza stampa, alle ore 12.30, presso MiCo Milano Congressi, Saranno presenti anche il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti, l'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni e Guido Bertolaso (Covid, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 marzo 2021)il generale Francesco Paolo, commissario all'emergenza, ed il capo della Protezione civile, Fabrizio, sono in Lombardia per una visita - in forma riservata e non aperta alla- dell'hub vaccinale di Malpensa Fiere (a Busto Arsizio), del 'drive through' del Parco di Trenno ae dell'hub allestito presso i padiglioni di Fiera. Al termine, è in programma una, alle ore 12.30, presso MiCoCongressi, Saranno presenti anche il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti, l'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni e Guido Bertolaso (, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid Lamorgese: "Tra maggio e giugno inizieremo a vaccinare i giovani" ...tenere conto delle limitazioni imposte in tutta Italia per contenere la diffusione del Covid 19, ... perché i progressi registrati dalla campagna per i vaccini fanno finalmente intravedere un orizzonte ...

Vaccinazioni di massa per riappropriarsi del domani ...raccomandare a tutti coloro che hanno avuto un contatto con una persona risultata positiva al Covid ...ore una riunione con i sindaci di Vasto e Gissi (luoghi in cui potranno essere effettuati i vaccini)...

