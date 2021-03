Vaccini Covid, Figliuolo e Curcio in visita a Milano: "Lombardia verso l'allineamento" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il piano Vaccini della Lombardia "è coerente con quello nazionale, e questo mi conforta". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid, dopo aver fatto visita al centro vaccinale in Fiera Milano. "Va tutto bene? No, le cose che non vanno ci sono, le facciamo notare e insieme si mettono a posto", ha detto. "La Lombardia va verso l'allineamento" al piano nazionale, ha comunque garantito Figliuolo. Il commissario ed il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, sono stati oggi in Lombardia per una visita - in forma riservata e non aperta alla stampa - dell'hub vaccinale di Malpensa Fiere (a Busto Arsizio), del 'drive through' del ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il pianodella"è coerente con quello nazionale, e questo mi conforta". Lo ha detto il generale Francesco Paolo, commissario all'emergenza, dopo aver fattoal centro vaccinale in Fiera. "Va tutto bene? No, le cose che non vanno ci sono, le facciamo notare e insieme si mettono a posto", ha detto. "Laval'" al piano nazionale, ha comunque garantito. Il commissario ed il capo della Protezione civile, Fabrizio, sono stati oggi inper una- in forma riservata e non aperta alla stampa - dell'hub vaccinale di Malpensa Fiere (a Busto Arsizio), del 'drive through' del ...

Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - Antonio_Tajani : Vittoria di FI. Si faranno i vaccini nelle farmacie. Ora un'accelerazione nella lotta al #COVID. I cittadini, in pa… - MediasetTgcom24 : Covid, Armani trasforma il suo Teatro in un centro vaccini in Lombardia - Morpheo18 : RT @byoblu: Il Cile è una delle nazioni dell'America del Sud più avanti nella somministrazione dei vaccini Covid. Nonostante questo dal 27… - BelloGiovanni : @mattinodinapoli Rinnovo il mio appello a tutti di non vaccinarsi contro il covid 19,i vaccini contro il covid 19 s… -