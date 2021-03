Vacanze di Pasqua, ecco la nuova ordinanza del ministro Speranza (Di mercoledì 31 marzo 2021) La nuova ordinanza del ministro Speranza riguardante le Vacanze di Pasqua propone una vera e propria stretta per i viaggi all’estero. Viene imposto infatti l‘obbligo di tampone al rientro e la quarantena di 5 giorni anche per chi arriva da una specifica lista di paesi Ue. Quarantena che sale a 14 giorni per chi rientra dai pesi extraeuropei. Tutta l’Italia dal 3 al 5 aprile sarà in zona rossa con alcune deroghe agli spostamenti La quarantena di Speranza e le Vacanze di Pasqua Stretta sui viaggi all’estero di Speranza, fonte qualitytravel.it“A tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori dell’Unione europea è fatto obbligo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ladelriguardante ledipropone una vera e propria stretta per i viaggi all’estero. Viene imposto infatti l‘obbligo di tampone al rientro e la quarantena di 5 giorni anche per chi arriva da una specifica lista di paesi Ue. Quarantena che sale a 14 giorni per chi rientra dai pesi extraeuropei. Tutta l’Italia dal 3 al 5 aprile sarà in zona rossa con alcune deroghe agli spostamenti La quarantena die lediStretta sui viaggi all’estero di, fonte qualitytravel.it“A tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori dell’Unione europea è fatto obbligo ...

