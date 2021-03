Utili e risorse alle imprese. La pandemia non ferma Cdp (Di mercoledì 31 marzo 2021) La pandemia non impedisce a Cassa depositi e prestiti di chiudere un bilancio 2020 in crescita sia dal punto di vista dei risultati economici finanziari e patrimoniali sia dell’impegno per il supporto all’economia del Paese. A livello di gruppo, considerando il perimetro delle società soggette a direzione e coordinamento di Via Goito, l’utile ante imposte si attesta a 2,5 miliardi di euro, in significativa crescita rispetto al 2019 (+25%) mentre l’utile di Cdp spa, cresce a 2,8 miliardi di euro (+1%). Quanto al sostegno all’economia, nel 2020 sono state mobilitate risorse per circa 22 miliardi di euro a livello di Cdp spa e circa 39 miliardi a livello di gruppo a beneficio di imprese, infrastrutture e Pubblica amministrazione e Cooperazione Internazionale, in significativa crescita, anche in risposta all’emergenza Covid-19. Tornando ai ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lanon impedisce a Cassa depositi e prestiti di chiudere un bilancio 2020 in crescita sia dal punto di vista dei risultati economici finanziari e patrimoniali sia dell’impegno per il supporto all’economia del Paese. A livello di gruppo, considerando il perimetro delle società soggette a direzione e coordinamento di Via Goito, l’utile ante imposte si attesta a 2,5 miliardi di euro, in significativa crescita rispetto al 2019 (+25%) mentre l’utile di Cdp spa, cresce a 2,8 miliardi di euro (+1%). Quanto al sostegno all’economia, nel 2020 sono state mobilitateper circa 22 miliardi di euro a livello di Cdp spa e circa 39 miliardi a livello di gruppo a beneficio di, infrastrutture e Pubblica amministrazione e Cooperazione Internazionale, in significativa crescita, anche in risposta all’emergenza Covid-19. Tornando ai ...

