Usa, un bambino twitta dall’account dell’agenzia nucleare e scatena il panico (Di mercoledì 31 marzo 2021) bambino scatena il panico twittando dall’account dello US Strategic Command panico negli Stati Uniti dove lo scorso fine settimana sull’account twitter dello Us Strategic Command, l’agenzia responsabile della salvaguardia delle armi nucleari americane, è apparso un messaggio incomprensibile, che ha fatto temere un attacco hacker. Sul profilo, infatti, è apparsa la scritta ; l ;; gmlxzssaw: parole sconnesse che però hanno fatto pensare a un hackeraggio. In pochi minuti si è scatenato il panico con numerosi utenti che hanno segnalato l’accaduto tentando di capire cose stesse succedendo. Ben presto, però, il malinteso è stato chiarito: a twittare, infatti, era stato il figlio del social media manager dell’account. Pochi minuti dopo il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021)ilndodello US Strategic Commandnegli Stati Uniti dove lo scorso fine settimana sull’account twitter dello Us Strategic Command, l’agenzia responsabile della salvaguardia delle armi nucleari americane, è apparso un messaggio incomprensibile, che ha fatto temere un attacco hacker. Sul profilo, infatti, è apparsa la scritta ; l ;; gmlxzssaw: parole sconnesse che però hanno fatto pensare a un hackeraggio. In pochi minuti si èto ilcon numerosi utenti che hanno segnalato l’accaduto tentando di capire cose stesse succedendo. Ben presto, però, il malinteso è stato chiarito: are, infatti, era stato il figlio del social media manager dell’account. Pochi minuti dopo il ...

