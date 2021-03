Usa: morto G. Gordon Liddy, 'idraulico' del Watergate (Di mercoledì 31 marzo 2021) G. Gordon Liddy, uno degli ‘idraulici’ del Watergate, è morto a 90 anni nella casa di una figlia a Fairfax in Virginia. Il figlio Thomas ha confermato la notizia, precisando che il padre non è morto di Covid.Liddy, un personaggio dalla personalità teatrale che è stato agente dell’Fbi, conduttore radiofonico di destra, autore di bestseller, improbabile candidato al Congresso e promotore di investimenti in oro, è passato alla storia per il suo ruolo nel complotto organizzato per mettere microfoni nascosti nel quartier generale del partito democratico al Watergate: il primo di una catena di eventi che portò alla caduta del presidente repubblicano Richard Nixon.L’effrazione, nel settembre 1971, fu il primo atto dello scandalo Watergate che, investigato ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) G., uno degli ‘idraulici’ del, èa 90 anni nella casa di una figlia a Fairfax in Virginia. Il figlio Thomas ha confermato la notizia, precisando che il padre non èdi Covid., un personaggio dalla personalità teatrale che è stato agente dell’Fbi, conduttore radiofonico di destra, autore di bestseller, improbabile candidato al Congresso e promotore di investimenti in oro, è passato alla storia per il suo ruolo nel complotto organizzato per mettere microfoni nascosti nel quartier generale del partito democratico al: il primo di una catena di eventi che portò alla caduta del presidente repubblicano Richard Nixon.L’effrazione, nel settembre 1971, fu il primo atto dello scandaloche, investigato ...

