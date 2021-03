Usa bloccano 30 milioni di dosi. Lo strano caso che inguaia la Ue (Di mercoledì 31 marzo 2021) Luca Sablone Il sospetto di Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di Pomezia: "La cosa strana è che gli Usa non hanno autorizzato il farmaco ma ne hanno bloccato l'export" Gli Stati Uniti avrebbero bloccato l'esportazione in Europa di ben 30 milioni di dosi AstraZeneca. A far nascere più di qualche sospetto è stato Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di Pomezia, secondo cui il premier Mario Draghi "fa benissimo a mettere in atto tutte le azioni possibili, anche diplomatiche, per avere più dosi possibili dai Paesi produttori", ma bisogna prendere atto che per il momento "la maggiore produttività ce l’hanno Inghilterra, India e Usa". Tutti e tre hanno bloccato l'export, "ma la cosa strana è che l'abbiano fatto anche gli Stati Uniti, che non hanno autorizzato il farmaco e che hanno stoccato circa 30 milioni ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Luca Sablone Il sospetto di Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di Pomezia: "La cosa strana è che gli Usa non hanno autorizzato il farmaco ma ne hanno bloccato l'export" Gli Stati Uniti avrebbero bloccato l'esportazione in Europa di ben 30diAstraZeneca. A far nascere più di qualche sospetto è stato Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di Pomezia, secondo cui il premier Mario Draghi "fa benissimo a mettere in atto tutte le azioni possibili, anche diplomatiche, per avere piùpossibili dai Paesi produttori", ma bisogna prendere atto che per il momento "la maggiore produttività ce l’hanno Inghilterra, India e Usa". Tutti e tre hanno bloccato l'export, "ma la cosa strana è che l'abbiano fatto anche gli Stati Uniti, che non hanno autorizzato il farmaco e che hanno stoccato circa 30...

