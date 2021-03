Usa, a New York è stato legalizzato l'uso della marijuana (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il governatore Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento, che così diventa legge, che legalizza la marijuana per uso ricreativo nello stato di New York. Si tratta del 16esimo stato americano a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il governatore Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento, che così diventa legge, che legalizza laper uso ricreativo nellodi New. Si tratta del 16esimoamericano a ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, a New York è stato legalizzato l'uso della marijuana #marijuana - vnewsita : Legalizzata la #marijuana per uso ricreativo nello Stato di #NewYork, in #Usa - DAmboldi : RT @MediasetTgcom24: Usa, a New York è stato legalizzato l'uso della marijuana #marijuana - kostasusi : RT @MediasetTgcom24: Usa, a New York è stato legalizzato l'uso della marijuana #marijuana - riccardo_fra : RT @MediasetTgcom24: Usa, a New York è stato legalizzato l'uso della marijuana #marijuana -

Ultime Notizie dalla rete : Usa New Usa, a New York è stato legalizzato l'uso della marijuana Il governatore Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento, che così diventa legge, che legalizza la marijuana per uso ricreativo nello Stato di New York. Si tratta del 16esimo Stato americano a consentire agli adulti di utilizzare la cannabis. Il provvedimento è stato approvato dal Senato con 40 voti a favore e 23 contrari. Il parlamento lo ...

Usa: New York legalizza uso ricreativo marijuana, titoli del settore in rialzo New York e' il quindicesimo Stato degli Stati Uniti a legalizzare l'uso ricreativo della marijuana per i maggiorenni. Oggi, il governatore Andrew Cuomo ha firmato la legge, dopo l'approvazione nel ...

Vaccini: Usa, lo Stato di New York parte con gli over 30 Agenzia ANSA Usa-Turchia: rapporto dipartimento di Stato denuncia arresti e “uccisioni arbitrarie” nel Paese Tra i problemi più significativi legati ai diritti umani in Turchia figurano le notizie di uccisioni arbitrarie, morti sospette di ...

Usa, a New York è stato legalizzato l'uso della marijuana Il governatore Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento, che così diventa legge, che legalizza la marijuana per uso ricreativo nello Stato di New York. Si tratta del 16esimo Stato americano a consenti ...

Il governatore Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento, che così diventa legge, che legalizza la marijuana per uso ricreativo nello Stato diYork. Si tratta del 16esimo Stato americano a consentire agli adulti di utilizzare la cannabis. Il provvedimento è stato approvato dal Senato con 40 voti a favore e 23 contrari. Il parlamento lo ...York e' il quindicesimo Stato degli Stati Uniti a legalizzare l'uso ricreativo della marijuana per i maggiorenni. Oggi, il governatore Andrew Cuomo ha firmato la legge, dopo l'approvazione nel ...Tra i problemi più significativi legati ai diritti umani in Turchia figurano le notizie di uccisioni arbitrarie, morti sospette di ...Il governatore Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento, che così diventa legge, che legalizza la marijuana per uso ricreativo nello Stato di New York. Si tratta del 16esimo Stato americano a consenti ...